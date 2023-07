Wojna w Ukrainie. Front tkwi w miejscu, generałowie giną

Do obwodów graniczących z Ukrainą (briańskiego, biełgorodzkiego i kurskiego) Rosjanie wysłali ponad 25 tys. żołnierzy i co najmniej 150 czołgów. – Jeśli patrzeć na to przez pryzmat jakichś ich samodzielnych działań, na przykład ataku na rejony Sum czy Charkowa, to jest ich za mało. Ale jeśli zsynchronizują swe działania ze zgrupowaniem w okolicach Kupianska, to mogą nam sprawić wiele kłopotów – sądzi ukraiński ekspert Wołodymyr Selezniow.

Jeszcze w maju, po atakach oddziałów rosyjskich ochotników w rejonie Biełgorodu, rosyjskie dowództwo wysłało tam wsparcie z frontu. Ale obecnie to wojska z głębi kraju, złożone ze świeżo zmobilizowanych żołnierzy.

Prawdopodobnie z powodu skoncentrowania tych oddziałów na pograniczu, a nie na froncie, doszło do scysji w rosyjskim sztabie generalnym. Według niepotwierdzonych informacji dowódca rosyjskiej 58. Armii, gen. Iwan Popow, został zdymisjonowany, gdy zagroził szefowi Sztabu Generalnego, gen. Walerijowi Gierasimowowi, że pójdzie na skargę do prezydenta. Popow domagał się wycofania z frontu oddziałów, które poniosły duże straty i muszą odpocząć, oraz zastąpienia ich rezerwami. Gierasimow miał odpowiedzieć, że jest „panikarzem”, odebrał mu dowództwo armii i wysłał na pierwszą linię, do okopów.

Rosyjski sztab nie chce użyć rezerw, nim Ukraińcy nie ruszą do głównego uderzenia. Ale zdenerwowanie Popowa można zrozumieć. W nocy ukraińska rakieta zniszczyła zapasowy punkt dowodzenia jego armii. Jego samego tam nie było, ale zginął zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego, gen. Oleg Cokow.

Kontrofensywa do jesieni czy do zimy

W innym miejscu (na przedmieściach Heniczeska) Ukraińcy trafili w skład amunicji chyba również 58. Armii – eksplozje trwały całą noc. Rosyjskie zaplecze wyraźnie odczuwa pojawienie się w ukraińskim arsenale pocisków kierowanych o większym zasięgu – brytyjskich Storm Shadow. Wkrótce będą też francuskie pociski Scalp, co zapowiedział prezydent Emmanuel Macron.