05:43 Żołnierze z Kanady rozpoczęli szkolenie ukraińskich saperów w Polsce

Minister obrony Kanady, Anita Anand, poinformowała, że 40 żołnierzy kanadyjskiej armii rozpoczęła szkolenie dla ukraińskich saperów w Polsce. "Szkolenie obejmuje wykrywanie, identyfikowanie i usuwanie materiałów wybuchowych (...)" - pisze Ananad.



05:17 USA na forum ONZ: Rosja chce mrozem zmusić Ukrainę do uległości

Ambasador USA przy ONZ, Linda Thomas-Greenfield przekonywała, że rosyjski prezydent, Władimir Putin, "w sposób oczywisty robi z zimy broń, aby spowodować ogromne cierpienie Ukraińców".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA na forum RB ONZ: Putin robi z zimy broń przeciw Ukrainie Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, na forum RB ONZ wzywał do podjęcia działań przeciw Rosji, po tym jak 23 listopada Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na ukraińską infrastrukturę krytyczną, pozbawiając prądu, wody i ogrzewania wielu mieszkańców Ukrainy.

04:52 Przedstawiciel Rosji w ONZ tłumaczy ataki na infrastrukturę Ukrainy dostawami broni z Zachodu

- Atakujemy obiekty infrastruktury na Ukrainie w odpowiedzi na pompowanie do tego kraju zachodnich broni i w reakcji na lekkomyślne wezwania Kijowa do zwycięstwa militarnego z Rosją - mówił Wasilij Nebenzia w RB ONZ w czasie specjalnego posiedzenia zwołanego po rosyjskich atakach z 23 listopada.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Ofiary wśród cywilów to wina ukraińskiej obrony przeciwlotniczej Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ, Wasilij Nebenzia, oświadczył na forum RB ONZ, że Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy w odpowiedzi na dostawy zachodniej broni dla ukraińskiej armii.

04:27 Zełenski na forum RB ONZ wzywa do pozbawienia głosu Rosji

- Państwo terrorystyczne nie powinno uczestniczyć w żadnym głosowaniu w sprawach, dotyczących jego agresji, jego terroru - mówił na forum RB ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Dochodzi do pata kiedy ten, kto rozpoczął wojnę, kto jest odpowiedzialny za terror, blokuje wszelkie próby RB ONZ, która chce wypełnić swój mandat. To nonsens, że prawo weta przysługuje temu, kto prowadzi zbrodniczą wojnę. Trzeba wyprowadzić świat z tego impasu. To całkowicie możliwe. Świat nie może być zakładnikiem jednego międzynarodowego terrorysty - przekonywał prezydent Ukrainy. - Musimy i możemy przywrócić prawdziwe znaczenie wszystkiemu - przede wszystkim Karcie Narodów Zjednoczonych - podsumował.



04:25 Minister obrony Armenii rozmawiał z Siergiejem Szojgu

Suren Papikyan, minister obrony Armenii poinformował w czwartek, że po spotkaniu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) w Erywaniu, odbył rozmowę z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy w zakresie obronności.



04:21 Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ: Przerwać walki w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Rosemary DiCarlo, zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych, w czasie posiedzenia RB ONZ nazwała ostrzał rejonu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zachowaniem "lekkomyślnym i groźnym". - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Ostrzał elektrowni w weekend jest lekkomyślny i karygodny. Podkreślam, że wiąże się on z zagrożeniem - mówiła DiCarlo, która wezwała do "natychmiastowego wstrzymania wszelkich walk" w rejonie elektrowni.



04:20 Relację z wczorajszych wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: