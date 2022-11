Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 274 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa do odebrania głosu Rosji w sprawach, dotyczących jej agresji na Ukrainę.

- Wszystko jest w rękach Ukrainy. Nie dlatego, że chcę to zrzucić na Zełenskiego czy Ukrainę. Naprawdę, wszystko jest w rękach Ukrainy - powiedział Łukaszenko odpowiadając na pytanie, czy na szczycie ODKB w Erewaniu omawiano możliwość podpisania porozumienia pokojowego z Ukrainą.

Reklama

Dodał, że na szczycie kwestia ta została poruszona jedynie pobieżnie, ponieważ sytuacja na Ukrainie nie była tam głównym tematem.

Jeśli Ukraina nie chce widzieć śmierci ludzi, i to w dużej liczbie, konieczne jest przerwanie konfliktu. Trzeba to przerwać, należy to przerwać, bo następną rzeczą będzie całkowite zniszczenie Ukrainy - mówił.

Reklama

Łukaszenko jest przekonany, że z biegiem lat relacje między Ukraińcami a Rosjanami zostaną przywrócone. Jako przykład podał relacje z Niemcami.

- Jak walczyliśmy z nazistowskimi Niemcami? Zginęło 30 milionów ludzi. Kto dziś o tym pamięta? Na Białorusi i w Rosji trochę i to wszystko? Rany zostały zagojone. Są gotowi nie tylko do rozmowy, ale i do współpracy, do przyjaźni. Poradzimy sobie z tym. Prawdopodobnie będziemy w stanie wyjaśnić, nawet naszemu pokoleniu, narodowi ukraińskiemu, co się stało - powiedział.

Łukaszenko przekonuje, że w Europie coraz więcej ludzi nakłania Ukrainę do negocjacji.