04:52 Rosyjski okręt podwodny Magadan niszczył cele ćwiczebne na Morzu Japońskim pociskami Kalibr

Okręt Magadan, uzbrojony w pociski Kalibr, dołączył do Floty Pacyfiku 9 października. Magadan, który wszedł do służby w 2021 roku, to trzeci rosyjski okręt projektu 636.3, który pełni służbę we Flocie Pacyfiku.

Czytaj więcej Polityka Rosyjski okręt podwodny wystrzelił pociski Kalibr na Morzu Japońskim Rosyjski okręt podwodny projektu 636.3 Magadan wystrzelił pociski manewrujące Kalibr w kierunku celów ćwiczebnych znajdujących się na morzu i u wybrzeży Morza Japońskiego - informuje rosyjski resort obrony.

04:31 W obwodzie donieckim przywrócono dostawy prądu

Spółka energetyczna DTEK poinformowała, że w obwodzie donieckim przywrócono dostawy prądu. Nadal może jednak dochodzić do awaryjnych przerw w dostawach prądu spowodowanych walkami, które toczą się na terytorium obwodu. Obwód doniecki był pozbawiony prądu po rosyjskim ataku rakietowym z 23 listopada, którego celem była infrastruktura krytyczna Ukrainy.



04:25 W Bachmucie, o który toczą się obecnie walki, przebywa 306 dzieci

Policja obwodu donieckiego informuje, że Rosjanie nie ustają w próbach zdobycia Bachmutu. "Tylko w ostatnim tygodniu okupanci przeprowadzili co najmniej 14 zmasowanych ataków na budynki mieszkalne. Dwie osoby zginęły na miejscu, 11 doznało obrażeń" - czytamy na profilu policji z obwodu donieckiego na Facebooku. Policjanci zwracają uwagę, że w mieście i na jego przedmieściach przebywa obecnie ok. 15 tys. osób, w tym 306 dzieci. W całym rejonie bachmuckim przebywa obecnie ponad 2 tysiące dzieci. - Apelujemy do rodziców: uratujcie swoje dzieci. Zgodnie z prawem dorośli są zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki życia dziecku. Jeśli decydujecie się pozostać pod ostrzałem, dziecko musi zostać ewakuowane w towarzystwie rodzica lub opiekuna. Policja zorganizuje wyjazd, rząd zapewni darmowe zakwaterowanie i pomoc socjalną - oświadczył Rusłan Osypenko, szef Głównego Dyrektoriatu Policji w obwodzie donieckim.



04:18 Zełenski: Są odcinki frontu, na których przygotowujemy się do natarcia

- Sytuacja na linii frontu była analizowana bardzo ostrożnie i szczegółowo w czasie spotkania Sztabu. Niezależnie od tego jak trudne to jest, utrzymujemy kluczowe odcinki na wszystkich kierunkach. Nasi chłopcy walczą dzielnie. Są odcinki, na których przygotowujemy się do natarcia - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski dodał, że ukraińska armia "obserwuje jak okupanci starają się rozmieścić dodatkowe siły" na Ukrainie. - Robimy wszystko, by "redukować" te siły - podkreślił. Zełenski zarzucił też Rosjanom, że ci "nie wiedzą jak walczyć", a jedyne co umieją to terroryzować. - Terror energetyczny, lub terror artyleryjski, lub terror rakietowy - to wszystko do czego zdegradowała się Rosja pod wodzą obecnych przywódców - podsumował.



04:18 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 274 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa do odebrania głosu Rosji w sprawach, dotyczących jej agresji na Ukrainę.