- Jeżeli jakieś państwo sojusznicze proponuje, że przestawi na naszą granicę jedną ze swoich operacyjnie działających baterii Patriot, to jest to propozycja przysługi. Może się komuś podobać lub nie, że to jest propozycja od Niemiec. Możemy mieć o nich opinię dobrą lub złą, ale w sytuacji wojennej (...) to nie powinno mieć znaczenia i tę propozycję powinniśmy przyjąć. A jak nie ufamy żołnierzom niemieckim, to trzeba im patrzeć na ręce i wyznaczyć, gdzie mają stacjonować z tą baterią - stwierdził na antenie Radia Plus Krzysztof Bosak, mówiąc o rozmieszczeniu niemieckich patriotów w Polsce.