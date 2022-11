Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 275 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że na niektórych odcinkach frontu Ukraińcy przygotowują się do natarcia.

- Rozumiem, że wszyscy są zdumieni sytuacją i tym, co stanie się z Krymem. Jeśli ktoś jest gotów zaproponować nam sposób na niewojskową deokupację Krymu, to będę tylko za... - powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z "Financial Times".

- Jeżeli decyzja nie przewiduje deokupacji i Krym będzie częścią Rosją, to nikt nie powinien na to tracić czasu. To strata czasu - dodał.

Część zachodnich partnerów Ukrainy obawia się, że każda próba odzyskania Krymu przez Kijów może doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji ze strony Moskwy, być może nawet do użycia broni jądrowej.

Zełenski powiedział, że los Krymu jest podnoszony na forum międzynarodowym. Mówił również, że ataki na infrastrukturę cywilną pokazują, że Moskwa nie ma zamiaru negocjować zakończenia wojny.

Podkreślił, że nowa strategia Rosji polegająca na zniszczeniu infrastruktury Ukrainy i pogrążeniu jej w ciemnościach nie osłabi determinacji tego kraju do wyzwolenia wszystkich okupowanych ziem.

Prezydent Ukrainy powtórzył, że nie będzie trwałego rozwiązania wojny, jeśli Rosja nie wycofa się ze wszystkich okupowanych przez siebie terytoriów.

"- Musimy odzyskać wszystkie ziemie... Jeśli nie można odzyskać całkowicie swoich ziem, wojna jest po prostu zamrożona. To kwestia czasu, kiedy zostanie wznowiona - ocenił.