Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Pacyfiku okręt podwodny Magadan "wystrzelił z wód Morza Japońskiego pociski manewrujące Kalibr przebywając w zanurzeniu w kierunku celów na morzu i na wybrzeżu" - informuje resort obrony Rosji.



Reklama

Ministerstwo Obrony Rosji pisze też, że przed rozpoczęciem ćwiczeń okręt "potajemnie dotarł w rejon ćwiczeń, z którego odpalił rakiety przeciwko wyznaczonym celom".

Czytaj więcej Rosja Nowy okręt podwodny dla rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego W stoczni Admirałtiejskije Wierfi w Sankt Petersburgu, z udziałem dowódcy marynarki wojennej adm. Nikołaja Jewmienowa, podniesiono banderę WMF FR na okręcie podwodnym B-588 Ufa.

W ćwiczeniach miały brać udział również inne okręty i jednostki nawodne, a także bezzałogowe statki powietrzne rosyjskiej Marynarki Wojennej.



"Pierwszy pocisk trafił w cel na morzu - imitujący okręt nawodny wroga" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony.



Reklama

"Drugi pocisk trafił w cel na wybrzeżu na poligonie w Kraju Chabarowskim" - dodaje resort. Okręt Magadan miał razić cele znajdujące się ponad 1 000 km od niego.



Okręt Magadan, uzbrojony w pociski Kalibr, dołączył do Floty Pacyfiku 9 października. Magadan, który wszedł do służby w 2021 roku, to trzeci rosyjski okręt projektu 636.3, który pełni służbę we Flocie Pacyfiku.