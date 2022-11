Spór o rozmieszczenie baterii Patriot zaognił relacje z Niemcami, ale też pomiędzy MON a Pałacem Prezydenckim. Wynika z odrzucenia propozycji RFN rozmieszczenia Patriotów w Polsce.

W środę wieczorem minister obrony Mariusz Błaszczak oznajmił na Twitterze: „Po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane do Ukrainy i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem, i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy”. Wypowiedź ta pojawiła się po opublikowaniu wywiadu dla PAP prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ocenił on, że propozycja Niemiec jest interesująca, ale on osobiście uważa, że „dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy”.

Jeszcze na początku tygodnia, gdy Niemcy zaproponowali skierowanie do Polski swoich baterii Patriot, pozytywnie ocenili ją zarówno prezydent RP, jak i szef MON. „Jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas” - ocenił w piątek Andrzej Duda.

W piątek wieczorem do dyskusji na temat patriotów odniósł się na Twitterze Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W swoim wpisie podkreślił, że „stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy jest niezmienne: bezpieczeństwo Rzeczpospolitej jest priorytetem”.

„Jeśli z militarnego punktu widzenia z Ukrainy ochrona byłaby lepsza, to baterie mogą tam stać. Najważniejsze jednak aby były. Jeśli oferta nie obejmie Ukrainy ich miejsce powinno być w Polsce” - ocenił Siewiera.



Berlin podtrzymuje swoją ofertę rozmieszczenia systemów Patriot w Polsce przy jej wschodniej granicy. – Uważnie śledzimy dyskusję w Polsce (…) i prowadzimy rozmowy ze stroną polską oraz innymi sojusznikami – powiedział w piątek rzecznik niemieckiego resortu obrony David Helmbold. Zdaniem niemieckiej prasy przekazanie systemów Patriot Ukrainie jest natomiast mało realne”.