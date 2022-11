Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 275 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że na niektórych odcinkach frontu Ukraińcy przygotowują się do natarcia.

- NATO będzie trwało przy Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne. Nie cofniemy się - powiedział Stoltenberg dziennikarzom w Brukseli.

Na przyszły tydzień zaplanowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Bukareszcie

Sekretarz generalny NATO zapowiedział kontynuację wsparcia dla Ukrainy i zwiększenie "nieśmiercionośnej" pomocy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Robert Pszczel: W NATO nie ma zgody, by Sojusz był obecny w Ukrainie Jak podkreślił w rozmowie z RMF FM Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie, "nie ma na dziś zgody politycznej większości państw członkowskich NATO, aby sojusz był obecny w sensie wojskowym w Ukrainie".

- Wiele wojen kończy się negocjacjami, ale to, co dzieje się przy stole negocjacyjnym, zależy od tego, co dzieje się na polu walki - mówił.

Dodał, że "nie będzie trwałego pokoju", jeśli Rosja wygra.