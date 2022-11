Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 275 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że na niektórych odcinkach frontu Ukraińcy przygotowują się do natarcia.

- Widzę, ze są zainteresowani przerwą. Jeśli ktoś popełni ten sam błąd, co w 2014 roku i porozumień mińskich, nie będzie to koniec wojny, nie będzie to pokój. Wydaje mi się, że inni przywódcy mówili już publicznie o tym: nie ma innego rozumienia pokoju niż to, które prezentuje strona ukraińską. Tak, jest prawdopodobne, że w którymś momencie wojna skończy się negocjacjami, ale nikt nie może zobowiązać Ukrainy do prowadzenia negocjacji, jeśli nie ma woli prowadzenia ich przez drugą stronę - mówiła litewska premier.

Reklama

- To co robi Rosja to dyktowanie własnych warunków. Chcą, aby inne kraje zaakceptowały to, co się stało, jako fakty dokonane. Potrzebują czasu, potrzebują odbudować zdolności militarne, inne zdolności, odbudować gospodarkę w związku z sankcjami. Mogą chcieć poczekać kilka lat, na zmianę władz w niektórych krajach Europy i USA. Ale to nie będzie koniec wojny. Uważam, że celem negocjacji powinien być koniec wojny - dodała.

Czytaj więcej Polityka Rosyjski okręt podwodny wystrzelił pociski Kalibr na Morzu Japońskim Rosyjski okręt podwodny projektu 636.3 Magadan wystrzelił pociski manewrujące Kalibr w kierunku celów ćwiczebnych znajdujących się na morzu i u wybrzeży Morza Japońskiego - informuje rosyjski resort obrony.

Premier Litwy była też pytana o zagrożenie ze strony Białorusi.



Reklama

- Po 2020 roku Aleksandr Łukaszenko stał się osobą, która nie ma możliwości wyboru - stwierdziła dodając, że przed sfałszowaniem wyborów prezydenckich z sierpnia 2020 roku Łukaszenko mógł "flirtować raz z Kremlem, raz z Brukselą, potem znów z Moskwą, nie był w narożniku".

Po 2020 roku Aleksandr Łukaszenko stał się osobą, która nie ma możliwości wyboru Ingrida Šimonytė, premier Litwy

- A po 2020 roku, gdy ukradł wynik wyborów, nie ma już pola manewru - oceniła



- Dziś Białoruś jest wspólnikiem Federacji Rosyjskiej, Łukaszenko jest częścią gry Putina. Jest też zbrodniarzem wojennym, jak Putin - mówiła Šimonytė.

Premier Litwy zwróciła uwagę, że choć Białoruś nie wysłała wojsk na Ukrainę, to jednak Rosja przeprowadza ataki ze strony Białorusi. - On im na to pozwala - zaznaczyła litewska premier mówiąc o Łukaszence. - Nie ma innego wyboru niż przyznać, że mamy dziś dłuższą granicę z Rosją niż wcześniej - podsumowała mówiąc o Białorusi.