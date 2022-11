Norweski tenisista Casper Ruud – tegoroczny finalista Roland Garros, US Open i Masters – to jeden z niewielu graczy, o których trudno usłyszeć złe słowo, bo nie daje ku temu powodu. Szanują go partnerzy z kortu i kibice tenisa. On sam zapowiada, że w przyszłym roku postara się nie tylko awansować do wielkich finałów, lecz także je wygrywać.