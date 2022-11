05:19 Rzecznik odeskiej administracji obwodowej: Zniszczyliśmy trzy składy amunicji Rosjan

21 listopada ukraińska armia zniszczyła trzy rosyjskie składy amunicji w rejonie kachowskim obwodu chersońskiego - wynika z wtorkowego wpisu Serhija Bratczuka, rzecznika odeskiej administracji obwodowej, na jego kanale w serwisie Telegram. "Śmierć wam, kacapy, na mojej ziemi" - napisał Bratczuk.



05:00 Na Ukrainie powstanie sieć schronień zapewniających mieszkańcom prąd i ciepło zimą

O tworzeniu "ośrodków niezwyciężoności" mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

O tworzeniu "ośrodków niezwyciężoności" mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

04:35 Zełenski: Sytuacja na froncie nie zmienia się

- Sytuacja na linii frontu nie zmieniła się w ciągu minionego dnia. Na wszystkich odcinkach frontu utrzymuje się ta sama dynamika, co poprzedniego dnia - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. - W obwodzie donieckim - gwałtowne ataki, stały ostrzał. Dziękuję naszym bohaterom, który odważnie utrzymują się pomimo wszystkiego! W obwodzie ługańskim - w toku walk, krok po kroku, umacniamy swoje pozycje i posuwamy się powoli naprzód. W obwodzie chersońskim i w innych obwodach na południu - robimy wszystko, aby zredukować potencjał bojowy okupantów i pozbawić ich zdolności przeprowadzania ostrzału naszych miast - mówił prezydent Ukrainy. - Krok po kroku doprowadzimy rosyjską armię do kolejnych porażek i żaden ostrzał Chersonia lub innego z naszych miast nie pomoże okupantom - dodał.



04:30 Trwa wyburzanie domów mieszkalnych w Mariupolu

Doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że w okupowanym przez Rosjan mieście trwa burzenie budynków mieszkalnych. W zburzonych już budynkach miało znajdować się ponad 50 tysięcy mieszkań. Jednocześnie, jak zauważa Andriuszczenko, władze okupacyjne obiecały oddać do użytku w ciągu dwóch lat 11 802 mieszkań, w ramach przyspieszenia "odbudowy Mariupola". "To tylko 23 proc. lub 1/5 tego, co zostało zniszczone" - podkreśla Andriuszczenko. Według doradcy mera miasta co najmniej 40 tys. osób wymaga natychmiastowego znalezienia im kwater zastępczych w Mariupolu.



04:28 Od 22 lipca, na mocy "porozumienia zbożowego", ukraińskie porty opuściło 11,7 mln ton żywności

Wspólna Komisja Koordynująca (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, układu z 22 lipca, którego stroną są ONZ, Turcja, Rosja i Ukraina, poinformowała, że do 22 listopada z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 487 statków, na pokładzie których znajdowało się 11 727 136 mln ton zbóż i produktów rolnych.



04:26 Putin weźmie udział w szczycie ODKB w Erywaniu

Władimir Putin w środę odwiedzi stolicę Armenii, Erywań, gdzie weźmie udział w spotkaniu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), sojuszu wojskowego, którego Rosja jest stroną oraz spotka się z premierem Armenii, Nikołą Paszynianem. Sekretariat ODKB informuje, że szczyt w Erywaniu będzie poświęcony m.in. kwestiom poprawy systemu reakcji kryzysowych Organizacji i sposobom wsparcia Armenii.



