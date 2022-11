Ambasador Niemiec dla "Rz": Patrioty to może być początek naszej obrony Polski

Niemcy nie zamierzają poprzestać na przesunięcie niemieckich baterii obrony powietrznej Patriot do naszego kraju. - To może być pierwszym krokiem do dalszego zaangażowanie Niemiec w obronę Polski - mówi „Rzeczpospolitej” ambasador Thomas Bagger.