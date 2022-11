Wzrost światowej gospodarki zmaleje w 2023 r. do 2,2 proc. PKB z 3,1 proc. w tym roku, a w 2024 r. poprawi się do 2,4 proc. Nie dojdzie do recesji, ale największą ofiarą będzie Europa. To rezultat najpoważniejszego kryzysu energetycznego od lat 70. - przewiduje OECD.