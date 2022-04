05:32 Doradca mera Mariupola: Dzieci muszą pisać w zeszytach, że miasto jest częścią obwodu rostowskiego w Rosji

"Pseudomer Mariupola, Konstantin 'Trupożerca' Iwaszczenko, na spotkaniach z mieszkańcami Mariupola w kwestii terytorialnej podległości (miasta - red.) wielokrotnie podkreślał, że Mariupol zostanie anektowany, by stać się częścią obwodu rostowskiego w Rosji" - napisał Petro Andriuszczenko, doradca prawowitego mera Mariupola, na swoim kanale w serwisie Telegram.

05:15 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy: W ciągu doby zniszczyliśmy osiem celów powietrznych

W ciągu ostatniej doby ukraińska armia miała strącić nad Ukrainą jeden samolot (prawdopodobnie myśliwiec Su-34), jeden pocisk manewrujący i 6 bezzałogowych statków powietrznych.



05:14 Szef MSZ Węgier: W ciągu najbliższych kilku lat nie możemy zrezygnować z ropy i gazu z Rosji

- 85 proc. naszego gazu, 65 proc. naszej ropy, pochodzi z Rosji. Dlaczego? To wynika z posiadanej infrastruktury. Nie robimy tego dla zabawy, nie wynika to z wyboru - mówił szef węgierskiej dyplomacji w rozmowie z CNN.

04:58 Analiza: Rosja zarobiła 66,5 mld dolarów na sprzedaży surowców energetycznych od początku wojny na Ukrainie

Z analizy niezależnej grupy badawczej Centre for Research on Energy and Clean Air wynika, że Rosja zarobiła najwięcej na handlu surowcami energetycznymi z Niemcami, które zapłaciły jej w ciągu dwóch miesięcy wojny ok. 9,1 mld euro za sprowadzane z Rosji paliwa kopalne. Analiza opiera się o obserwację ruchu tankowców i statków przewożących węgiel, a także przepływy gazu gazociągami i dane z poprzednich lat dotyczące zakupu surowców energetycznych w Rosji.



04:56 Analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że Rosjanie rozmieścili zagrody z delfinami w porcie w Sewastopolu

Według analityków oznacza to, że Rosja rozmieściła w Sewastopolu wyszkolone przez rosyjską armię delfiny - prawdopodobnie po to, aby chronić swoje okręty przed atakiem podwodnym.

04:28 Chersoń: Eksplozja w pobliżu wieży telewizyjnej w centrum okupowanego miasta

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać eksplozję w pobliżu wieży telewizyjnej w okupowanym przez Rosjan Chersoniu. Rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti podaje, że Ukraina wystrzeliła w kierunku miasta trzy pociski. Dwa z nich miały zostać zestrzelone. Według doniesień ukraińskich mediów po eksplozji w rejonie wieży telewizyjnej w mieście niedostępne są kanały rosyjskiej telewizji.



04:26 Rzecznik Pentagonu: Wstępna faza szkolenia 50 ukraińskich żołnierzy z obsługi amerykańskich haubic zakończyła się

Ze słów Johna Kirby'ego wynika, że USA dostarczyły Ukrainie ponad połowę z obiecanych 90 haubic o kalibrze 155 mm.



04:21 Biały Dom: Joe Biden wygłosi w czwartek przemówienie dotyczące wsparcia dla Ukrainy

Z komunikatu Białego Domu wynika, że w czwartek rano (czasu amerykańskiego) prezydent USA wygłosi przemówienie dotyczące "wsparcia dla Ukraińców broniących swojego kraju i swojej wolności wobec brutalnej wojny Rosji".