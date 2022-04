Izba przegłosowała ustawę "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" stosunkiem głosów 417 do 10, trzy tygodnie po tym, jak jednogłośnie poparł ją Senat. Ustawa trafi następnie do Białego Domu, gdzie podpisze ją prezydent Joe Biden.

Ustawa ożywia program z czasów II wojny światowej, który umożliwiał Waszyngtonowi pożyczanie sprzętu wojskowego sojusznikom USA. W tym przypadku będzie to pomoc dla krajów dotkniętych inwazją Rosji, takich jak Polska i inne kraje Europy Wschodniej, a także Ukraina.

Dwa miesiące po inwazji Rosji na Ukrainę członkowie Kongresu mieli nadzieję, że ustawa zadziała podobnie jak osiemdziesiąt lat temu, umożliwiając amerykańskim firmom szybkie zaopatrywanie krajów partnerskich bez konieczności pokonywania biurokratycznych przeszkód.

- Dzisiaj naród ukraiński stoi na pierwszej linii frontu w walce o demokrację i przeciwko tyranii, a Stany Zjednoczone muszą zapewnić mu wszelkie możliwe środki pomocy humanitarnej i wojskowej - powiedziała przedstawicielka Demokratów Mary Gay Scanlon, wzywając do poparcia projektu ustawy.

Ustawa umożliwia Stanom Zjednoczonym dostarczenie Ukrainie sprzętu już teraz, z technicznym wymogiem zapłaty w późniejszym terminie, co w istocie oddałoby go w ręce władz w Kijowie.

- Siły ukraińskie pokazały niewiarygodną siłę i odwagę, a my musimy ponownie służyć jako wsparcie demokracji i zapewnić im pełen zakres środków niezbędnych do obrony ich suwerenności - powiedział w republikański senator John Cornyn, główny inicjator ustawy w Senacie.

Izba uchwaliła ustawę w tym samym dniu, w którym Biden poprosił Kongres o zatwierdzenie 33 miliardów dolarów dla Ukrainy, w tym ponad 20 miliardów na broń, amunicję i inną pomoc wojskową.