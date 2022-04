Według analityków z USNI oznacza to, że Rosja rozmieściła w Sewastopolu wyszkolone przez rosyjską armię delfiny - prawdopodobnie po to, aby chronić swoje okręty przed atakiem podwodnym.

W 2016 roku rosyjska marynarka wojenna ogłosiła plany zakupu pięciu kolejnych delfinów, które miały trafić do bazy w Sewastopolu

Rosyjska armia szkoli delfiny dla celów wojskowych, wykorzystując je do podejmowania obiektów z dna morza lub wykrywania obecności wrogich nurków.



Baza w Sewastopolu ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej armii - znajduje się na południowym krańcu Krymu, anektowanego przez Rosję w 2014 roku (społeczność międzynarodowa nie uznała tej aneksji, Krym uważany jest za okupowaną część Ukrainy). Według analizy USNI w porcie w Sewastopolu zakotwiczonych jest wiele jednostek nawodnych, które znajdują się poza zasięgiem ukraińskich rakiet, ale które mogą być podatne na ataki podwodne.

Czytaj więcej Nauka Delfiny i lwy morskie pomagają wojsku Kmdr dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej na Akademii Sztuki Wojennej.

W czasie zimnej wojny zarówno USA, jak i ZSRR szkoliły delfiny, by te - za pomocą echolokacji - wykrywały podwodne obiekty, takie jak np. miny morskie.



Ukraińcy szkolili delfiny w Sewastopolu od 2012 roku. Zwierzęta wpadły w ręce Rosjan w 2014 roku po zajęciu Krymu. Ukraina bezskutecznie domagała się wówczas zwrotu tych morskich ssaków.



W 2016 roku rosyjska marynarka wojenna ogłosiła plany zakupu pięciu kolejnych delfinów, które miały trafić do bazy w Sewastopolu. Nie jest jasne czy delfiny rozmieszczone w Sewastopolu obecnie to delfiny zakupione wówczas za ok. 1,75 mln rubli (ok. 21 tys. dolarów).



Zdjęcia satelitarne z 2018 roku wskazywały, że Rosja rozmieściła delfiny w swojej bazie morskiej w porcie Tartus, w Syrii.