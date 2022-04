- Zgodnie z kontraktem mieliśmy płacić za dostawy gazu w tzw. walutach wymienialnych, natomiast Rosja domagała się, aby to był rubel - ani dolar, ani euro. W efekcie to my jesteśmy że tak powiem w prawie, bo działanie Rosji dwojako było bezprawne - powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, odnosząc się do kwestii wstrzymania dostaw od Gazpromu do Polski.