Należąca do litewskiego podmiotu Inter RAO Lietuva, powiązana kapitałowo z Rosją, spółka IRL Polska – w efekcie sankcji – straciła dostęp do polskiego rynku energii elektrycznej. Operator sieci przesyłowych „odciął” dostęp do sieci elektroenrgetycznych tej spółce. To efekt umieszczenia tego podmiotu na liście sankcyjnej przez polski rząd.