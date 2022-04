„Obóz władzy jednoczy się tylko do walki z opozycją. We wszystkich innych przypadkach, dziś to Zbigniew Ziobro rozdaje karty, a Jarosław Kaczyński wciąż nie znalazł sposobu na przełamanie swojej złej passy. Dowodem jest kolejna, nieudana próba zapewnienia Adamowi Glapińskiemu władzy w NBP” – mówi Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz polityczny „Rzeczpospolitej”.