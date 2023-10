Więcej pieniędzy za nadgodziny? Ważny wyrok TSUE

Identyczne progi nadgodzin dyskryminują

Wskazał, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze wykonują te same obowiązki, co pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze lub zajmują to samo stanowisko. Sytuacje tych dwóch kategorii pracowników są więc porównywalne, ale sąd krajowy będzie jednak musiał jeszcze zweryfikować ten aspekt.

- Identyczne progi powodują, że piloci zatrudnieni w niepełnym wymiarze, którzy chcą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie, muszą godzinowo pracować dłużej – w stosunku do ich całkowitego wymiaru czasu pracy - niż piloci zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Mają zatem większe obciążenie i rzadziej spełniają warunki prawa do dodatkowego wynagrodzenia niż ich współpracownicy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy - wskazał TSUE.

Orzekł, że takie przepisy krajowe prowadzą do mniej korzystnego traktowania pilotów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest niezgodne z prawem Unii. Chyba że takie traktowanie jest uzasadnione obiektywnym powodem, ale to musi zbadać krajowy sąd.

sprawa nr C-660/20