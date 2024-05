Opisowa definicja została sformułowana w 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie. Wtedy przywódcy państw zobowiązali się do wzmocnienia odporności poprzez dążenie do realizacji następujących celów: ciągłość rządów; dostaw energii; zdolności do radzenia sobie z niekontrolowanym przepływem osób; zaopatrzeniem w żywność i wodę; zdolnością do radzenia sobie z ofiarami na masową skalę; utrzymania sprawnego systemu łączności oraz transportu cywilnego.

Każdy kraj może wypełnić treścią ten ogólny zapis. A jak to będzie wyglądało u nas? Wydaje się, że fundamentem powinna być definicja, która znajdzie się w ustawie o ochronie ludności, której projekt został już przygotowany przez MSWiA. Podczas Defence24 Days wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz tak ją opisał: - Społeczną odporność należy rozumieć jako indywidualne i grupowe zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych w sytuacjach zagrożeń oraz zdolności do ich współdziałań z podmiotami realizującymi zadania ochrony ludności.

Co w projekcie ustawy o ochronie ludności

Zaznaczył, że projekt ustawy zwraca uwagę na trzy podstawowe obszary. - Pierwszy to określenie organów odpowiedzialnych za ochronę ludności. Odpowiedzialnym za obronę cywilną będzie minister spraw wewnętrznych. On będzie musiał zbudować dobry komponent bezpieczeństwa dla całego kraju. Drugim elementem są podmioty, które będą realizowały zadania na rzecz ochrony ludności. Kluczowym elementem tej ustawy będzie określenie, który organ jest za co odpowiedzialny z punktu widzenia realizacji zadań, który sprawuje nadzór, a który buduje obszar systemowy – opisywał. Jego zdaniem schrony chociaż są jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa dla obywateli, ale istotniejszy jest „proces rozlokowania obywateli w przypadku wystąpienia zagrożenia”. - Za to powinien odpowiadać wojewoda pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych - zaznaczył.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński wskazał, że kluczowe we wzmacnianiu odporności może być polepszenie przepływu informacji dla decydentów. - W przypadku zarządzania sytuacją kryzysową decydenci najwyższego poziomu muszą mieć jasną, krótką i wiarygodną informację o tym co się dzieje, żeby można było podejmować właściwe decyzje - uważa Zbigniew Muszyński. - Drugi element to zwiększenie odporności społecznej, czyli tego co jest istotne z punktu widzenia świadomości społecznej w zakresie kryzysu. Jeden z pionów RCB od lat produkuje już materiały poglądowe, informacyjne, poradniki.