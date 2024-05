Fiasko prawa holdingowego. Dlaczego firmy z niego nie korzystają?

Nieatrakcyjne prawo holdingowe

Mec. Piotr Moskal, radca prawny z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ocenia, że przedsiębiorcy traktują regulację grupy spółek jako obciążoną daleko idącym ryzykami prawnymi np. w zakresie niejasnych zasad powoływania się na działanie w interesie grupy spółek), tym samym dla nich nieatrakcyjną. Nowelizacja poniosła więc w tym zakresie fiasko.

Niemcy wprowadzili prawo grup spółek wcześniej, dłuższe mają też doświadczenia a u nich podział na holdingi umowne i faktyczne nie jest tak wyraźny, jak w Polsce. Jak referował doktor Martin Wittman, partner w Deloitte Legal Deutschland, niemiecka spółka zależna jest zobowiązana wykonywać polecenia matki (w Polsce są to wiążące polecenia), ale muszą one mieścić się w ramach prawa, a granicą ich stosowania jest, aby nie zagrażały one bytowi spółki córki, nie prowadziły do zatrzymania jej produkcji, utraty płynności finansowej, nie mówiąc o upadłości.

Kolejny panel pod przewodnictwem dr hab. Anny Zbiegień-Turzańskiej z UW poświęcony był aktywizacji rad nadzorczych. Przedmiotem dyskusji porównawczej uczyniono m. in. obowiązek informacyjny zarządu przewidziany w prawie niemieckim i prawie polskim (part. 3801 KSH). Celem obu ustawodawców jest zmniejszenie tzw. asymetrii informacyjnej występującej pomiędzy zarządem i radą nadzorczą. Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że elementem wpływającym na efektywność nadzoru w spółkach kapitałowych są nie tylko przepisy prawne, lecz również – a może nade wszystko – kompetencje i kwalifikacje funkcjonariuszy spółki, pewna kultura współpracy w ramach organizacji, a zwłaszcza „kręgosłup moralny” piastunów organów.

Prof. Jochen Vetter z Hengeler Mueller wskazywał, że w informacjach przekazywanych przez zarząd radom nadzorczym liczy się przede wszystkim ich jakość, istotne wiadomości nie powinny być ukryte w szumie informacyjnym.

Korzyści z zasady business judgement rule

Dr Marcin Chomiuk, radca prawny, partner JDP z kolei pozytywnie ocenił wprowadzenie do k.s.h. przepisów o biznesowej ocenie sytuacji (business judgement rule). Ma to zachęcać szefów spółek do podejmowania uzasadnionego ryzyka gospodarczego i sprawiać, że ich oceny uwzględniać będą stan wiedzy w momencie podejmowania decyzji, a nie ex post, co tworzy zarządcom spółek „bezpieczną przystań” przed nadmierną odpowiedzialnością za błędy.