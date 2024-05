Do sprawy odniósł się ówczesny komendant główny policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

- Nie godzę się na publiczny lincz na moich ludziach. Wykonywali obowiązki — mówił na konferencji prasowej. Przedstawił mediom nagranie rozmowy lekarki psychiatry z dyżurnym SOR. Lekarka twierdzi na nim, że pacjentka chce popełnić samobójstwo w związku z dokonaną aborcją.

Jeszcze w lipcu 2023 r. krakowski sąd dokonał oceny działań funkcjonariuszy w zakresie zatrzymania telefonu p. Joanny. Wskazał, że w działaniach policji przeprowadzanych w warunkach szpitalnych przy dokonywaniu czynności wobec osoby, której nie można postawić zarzutu, pożądana byłaby większa wstrzemięźliwość.

Czy komendant złamał RODO

Sprawą jeszcze w ub. r. zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności oraz przebiegu zdarzenia Biuro RPO poprosiło Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o wyjaśnienia, w tym zwłaszcza co do przesłanek prawnych i powodów interwencji, a także podanie podstawy prawnej oraz przyczyn ujawnienia danych wrażliwych kobiety. Pytał również, czy w tej sprawie wszczęto czynności wyjaśniające, zmierzające do zweryfikowania prawidłowości oraz zasadności działań funkcjonariuszy i ewentualnie, jaki jest jego stan. RPO wystąpił także m.in. do sądu, Komendy Głównej Policji, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KGP stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do ponownego badania odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Poprzednie czynności wyjaśniające nie potwierdziły popełnienia czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne.