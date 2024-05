Jako socjolog w latach 70. zajmował się warszawską młodzieżą i środowiskami tzw. marginesu społecznego. W latach 1971 – 81 pracownik Polskiej Akademii Nauk. Potem profesor uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Wykładowca na wielu uczelniach francuskich i amerykańskich. W latach 2005 – 2011 dziekan wydziału socjologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Prócz nauki nie była mu obca polityka. W latach 2007 – 2009 Dyrektor Gabinetu Politycznego ministra Radosława Sikorskiego, a potem ambasador w Lizbonie.

Publicysta „Rzeczpospolitej”, autor pasjonujących, błyskotliwych intelektualnych figur i analiz. W 2016 roku przeżył ciężki wypadek. Odtąd ciężko chory, ale równie ciężko pracujący nad powrotem do świata. Nie zmogła go pandemia. Umarł w momencie, kiedy szansa na powrót do zdrowia wydawała się tak bliska. Do „Rzeczpospolitej” nie napisze już nic. Ale będziemy go pamiętać jako autora i dobrego kolegę.