Nie żyje Jim Abrahams, twórca „Czy leci z nami pilot?” z Leslie Nielsenem

Osiągał duże sukcesy komercyjne, choć z czasem jakość żartów zdewaluowała się. Filmy z cyklu „Naga broń", których jest współscenarzystą i producentem, powstały na podstawie popularnego serialu TV „Police Squad" (1982).

Stworzył również „Ściśle tajne”, „Hot Shots!”, „Mafia!” i „Straszny film 4”.

Syn Abrahamsa chorował na epilepsję. Twórca założył wraz z żoną fundację The Charlie Foundation to Help Cure Pediatric Epilepsy, zaś w 1997 r. wyreżyserował film telewizyjny z Meryl Streep w roli głównej „Po pierwsze nie szkodzić" o matce wychowującej dziecko chore na epilepsję.