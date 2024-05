Trzecia Droga rozpoczyna kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. "Potrzebujemy pokoju"

Zdaniem Hołowni nie może być tak, że na wybory pójdzie tylko pół narodu, a drugie pół uzna, że to przecież polityczna sprawa. - Dzisiaj potrzeba tych, którzy potrafią łączyć. Dość wojen domowych, kiedy wojna za płotem — dodaje Szymon Hołownia.

Reklama

Pieniądze z Unii, rola Polski w Unii Europejskiej

- Po drugie, to wiemy jak przywieźć z Brukseli pieniądze, Wiemy jak je odblokować. Wiemy jak sprawić żeby rzeczywiście służyły ludziom, a nie brukselskim eurokratom, którzy — niestety - mają różne dziwne pomysły. Te pieniądze muszą służyć nam, tutaj. My je przywieziemy. My wiemy jak to zrobić. My wiemy jak je zainwestować - powtarzał Hołownia.

- My idziemy do Europy po konkrety. Po konkretne pieniądze dla polskiej przedsiębiorczości, gospodarstw rolnych, samorządów — po budowę żłobków, przedszkoli, szpitali. Po budowę bezpieczeństwa w Polsce. Po umacnianie naszej strategii. Musimy to w Europie załatwić. Zagospodarować największe historyczne środki z KPO i zdobyć dużo, dużo więcej — wtórował szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Ci wszyscy którzy wątpili, czy Unia jest potrzebna, czy my jesteśmy potrzebni Unii? Czy Polska odegra tam znaczącą rolę? - tak to jest miejsce gwarantujące bezpieczeństwo i rozwój. Miarą patriotyzmu jest być najsilniejszym krajem w Unii Europejskiej i budować najsilniejszą UE w jej historii — grzmiał Kosiniak Kamysz,