Koronawirus: mniejsze potrącenia z pensji nie tylko przy obniżce z tarczy

- W marcu obniżyliśmy – na podstawie indywidualnych porozumień – wynagrodzenia kilkorgu pracownikom. Musieliśmy to zrobić w związku z wyłączeniem możliwości prowadzenia działalności. Porozumienia zostały zawarte na czas określony obejmujący cztery miesiące (marzec – czerwiec). Nie spełniamy warunków do uzyskania dofinansowania z FGŚP, a zatem nie opieraliśmy się w tym zakresie na tarczy antykryzysowej. Dwoje pracowników ma zajęcia komornicze wynagrodzeń. Czy w przypadku, gdy obniżenie zarobków nie zostało dokonane w trybie ustawy antywirusowej, także należy stosować podwyższoną kwotę wolną od egzekucji? – pyta czytelniczka.

Warunkami, by obniżenie wynagrodzenia było podstawą stosowania podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń jest to, żeby spowodowane było podjętymi na terytorium Polski działaniami służącymi zapobieganiu zakażeniu koronawirusem oraz by pracownik miał członków rodziny będących na jego utrzymaniu. Obniżka zarobków nie musi się opierać na przepisach tarczy antykryzysowej.