O tym, jak ważną rolę odgrywają farmaceuci w systemie zdrowia, zwłaszcza w sytuacji rozszerzenia ich uprawnień do przeprowadzania szczepień, mówił dr Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – Dopuszczeni do świadczenia szczepień napotykamy na bariery organizacyjne i formalne, które ograniczają naszą aktywność – mówił dr Konstanty. Podkreślił, że choć farmaceuci są zaangażowani w programy szczepień, to nadal istnieje wiele obszarów, które mogłyby skorzystać z ich wsparcia, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady pracy czy szkoły. System informacji zdrowotnej mógłby lepiej wykorzystać nowoczesne technologie do przypominania o szczepieniach i sugerowania miejsc oraz terminów ich realizacji.

Podnosząc kwestię szczepienia młodzieży, dr Konstanty wyraził niezadowolenie z obecnych regulacji, które ograniczają wiek osób uprawnionych do szczepień w aptekach do osób pełnoletnich. – Podczas pandemii Covid-19 szczepiliśmy młodzież od 16. roku życia, a teraz wróciliśmy do limitu 18 lat. To krok wstecz w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w Europie i na świecie – zaznaczył.

Jak walczyć z HPV

– Nasz system szczepień jest skomplikowany i nieprzyjazny dla pacjenta, a zwłaszcza dla osoby starszej – stwierdziła senator dr Beata Małecka-Libera. Słabości systemu obnażyła pandemia Covid-19. – Mieliśmy szansę zaszczepić dużą część populacji, szczególnie osoby starsze, ale różne decyzje i przekazy polityczne zniechęciły ludzi do szczepień – zaznaczyła. Zwróciła również uwagę na szczepienia przeciwko HPV, które są stosowane z dobrymi efektami w wielu krajach. W Polsce wprowadzenie szczepień przeciwko HPV napotyka liczne bariery, a edukacja jest niewystarczająca. – Z rozmów, jakie przeprowadziłam w liceach, wynika, że młode dziewczyny w wieku 18 lat kompletnie nie wiedzą o konieczności szczepień przeciwko HPV – relacjonowała senator.

Dr Marzena Bozio wskazała cztery dostępne ścieżki szczepienia przeciwko HPV: szczepienia odpłatne dostępne od dziewiątego roku życia, samorządowe programy szczepień, powszechny program rządowy oraz możliwość otrzymania szczepionki na receptę. Zwróciła uwagę, że te różne programy nakładają się na siebie, a procesy rejestracyjne i organizacyjne sprawiają trudności zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

Prof. Agnieszka Neumann-Podczaska dodała, że wielu pacjentów nie rozumie, czym jest HPV i jakie ryzyko niesie zakażenie tym wirusem. Senator Beata Małecka-Libera zasugerowała, aby szczepienia HPV były realizowane przez szkoły, co mogłoby ułatwić dotarcie do odpowiedniej grupy wiekowej. Dyskusja dotknęła także temat kampanii edukacyjnych. Prof. Neumann-Podczaska wskazała, że ogólne kampanie społeczne są mało skuteczne, a znacznie lepsze rezultaty przynoszą działania celowane, dostosowane do specyficznych grup odbiorców. Zdaniem senator dr Małeckiej-Libery, choć samorządy robią dużo w zakresie wspierania programów szczepień, to ostatecznie jest to rola rządu, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podnosząc kwestię finansowania szczepień, zauważyła, że przeniesienie odpowiedzialności finansowej do NFZ nie musi oznaczać, że szczepienia będą traktowane jako priorytet. – Jeżeli będzie brakować środków finansowych, to przede wszystkim pójdą one na świadczenia zdrowotne, a nie na profilaktykę – podkreśliła.