Jak informuje portal oko.press, 29 kwietnia 2024 r. nowy prokurator krajowy Dariusz Korneluk uchylił wydaną 29 grudnia ub.r. decyzję o odmowie śledztwa, która zapadła w wydziale spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej (wydał ją prokurator Kamil Kowalczyk).

Reklama

Portal podkreśla, że będzie to pierwsze śledztwo dotyczące tego, że przez kilka lat Maciej Nawacki nie dopuszczał do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna, a po jego odwieszeniu, przeniósł go karnie do innego wydziału w sądzie. Zawiadomienie do prokuratury złożył sędzia Juszczyszyn i jego pełnomocnik, prof. Michał Romanowski.

„Teraz w nowym śledztwie nowy już prokurator ma ocenić jego zachowanie pod kątem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych z artykułu 231 kodeksu karnego oraz pod kątem łamania praw pracowniczych sędziego, o czym mówi artykuł 218 kodeksu karnego” - pisze oko.press.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Ministerstwo Sprawiedliwości: Maciej Nawacki odwołany Maciej Nawacki został odwołany z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dlaczego sędzia Juszczyszyn przez 839 dni nie mógł orzekać

Przypomnijmy, iż w maju 2022 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu Juszczyszyna, które trwało 839 dni.