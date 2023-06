06:00 Rambo, owczarek niemiecki ranny w czasie ostrzału obwodu charkowskiego, będzie służył w węgierskiej policji

Rambo spędził osiem miesięcy w ośrodku rehabilitacyjnym na Węgrzech. W ośrodku dokonano rekonstrukcji jego szczęki, amputowano mu prawe ucho i usunięto kilka zębów. Następnie przeszedł szkolenie, w czasie którego uczył się interakcji z innymi psami. Od razu zauważono też, że chętnie spędza czas z dziećmi.

05:27 Rosjanie informują o ataku ukraińskich dronów na okręt na Morzu Czarnym

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że zaatakowany okręt "monitorował sytuację i zapewniał bezpieczeństwo w rejonie przebiegu gazociągów TurkStream i Błękitny Potok w południowo-wschodniej części Morza Czarnego".

05:00 Kim Dzong Un do Putina: Rosyjski naród będzie powiększał chwałę historii zwycięstw

Z okazji przypadającego 12 czerwca Dnia Rosji Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, wysłał depeszę gratulacyjną do Władimira Putina - podaje północnokoreańska agencja KCNA.

04:30 Zełenski: Nawet bestie są bardziej moralne niż rosyjskie państwo

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że z terenów dotkniętych powodzią po zniszczeniu zapory na Dnieprze, udało się ewakuować ok. 4 tysięcy osób. Jednocześnie stwierdził, że ewakuacja prowadzona jest pod rosyjskim ostrzałem w wyniku którego, 11 czerwca, trzy osoby zginęły a 10 zostało rannych. - Okupanci doprowadzili do katastrofy wysadzając tamę, pozostawiając ludzi na pastwę losu w zalanych miasteczkach i wsiach, a potem zaczęli ostrzeliwać łodzie, które próbują zabrać ludzi... Nawet bestie są bardziej moralne niż rosyjskie państwo - oświadczył ukraiński prezydent.



04:28 W nocy w okupowanych przez Rosjan miejscowościach Tokmak i Melitopol rozległy się eksplozje

Eksplozje w Tokmaku rozległy się ok. 22:30 11 czerwca, a w Melitopolu - tuż po północy, 12 czerwca. Szef władz okupacyjnych zajętej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego, Wołodymyr Rogow, poinformował o ostrzale prowadzonym przez Ukraińców przy użyciu wyrzutni rakiet Grad.



04:26 W nocy w kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Syreny alarmowe rozległy się w obwodzie dniepropietrowskim, mikołajowskim, chersońskim, czerkaskim i kirowohradzkim.



04:21 Ministerstwo Zdrowia Ukrainy: Na terenach dotkniętych powodzią nie wybuchła epidemia cholery

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy apeluje, by "nie szerzyć niezweryfikowanych informacji" na temat rzekomo szerzącej się na Ukrainie epidemii cholery. Jednocześnie resort przyznaje, że przypadki cholery mogą pojawić się na terenach dotkniętych powodzią po zniszczeniu zapory na Dnieprze, w wyniku zanieczyszczenia wody. Aby uniknąć ryzyka cholery należy - jak radzi resort - nie pić nieprzegotowanej wody, myć warzywa i owoce wodą, co do której jest się pewnym, że jest czysta, unikać kontaktu z zanieczyszczoną wodą oraz smażyć mięso i ryby przed zjedzeniem.



04:19 Sekretarz generalny NATO z wizytą w USA

W czasie dwudniowej (12-13 czerwca) wizyty w Waszyngtonie Jens Stoltenberg spotka się w USA z prezydentem Joe Bidenem oraz sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem. 13 czerwca Blinken i Stoltenberg mają wydać wspólne oświadczenie.



