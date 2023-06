"Putin jest tylko marionetką bezmyślnie powtarzającą zbrodnie Stalina i zagrzebującą Rosję głębiej i głębiej. A my, Legion, jesteśmy by to zmienić. Złożymy nasze życie, by dać naszym dzieciom dobre życie w wolnej Rosji" - zapowiadają bojownicy ochotniczej formacji.



"Dlatego dziś nie świętujemy" - dodają.

Zapowiadają jednocześnie, że wkrótce Rosjanie będą obchodzić nowe święto - Nowy Dzień nowej Rosji. "Wtedy, gdy siły armii wyzwoleńczej przybędą na Kreml, wywieszą biało-niebiesko-białą flagę nad Kremlem i strącą dyktatora na śmietnik historii" - piszą rosyjscy ochotnicy.

Politycznym patronem Legionu "Wolność Rosji" jest Zjazd Deputowanych Ludowych - jeden z ośrodków antyputinowskiej opozycji. Spotkania członków Zjazdu odbywają się w Polsce.