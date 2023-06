– Myślisz, że ukraińska kontrofensywa już się zaczęła? Poczekaj na ich brygady pancerne – studził zapał były dowódca amerykańskiej armii w Europie, gen. Ben Hodges.

„Spośród 35 brygad, jakie Ukraina przygotowała do kontrofensywy (wg innych analityków od 10 do 20-red.), dotychczas tylko dwie weszły do walki: 35. piechoty morskiej i 47. zmechanizowana. Pozostałe, jak 68. Jegierska czy 129. Obrony Terytorialnej, które obecnie wyzwalają wioski, nie są częścią kontrofensywy. One po prostu zajmują wioski na skrzydłach posuwającej się do przodu piechoty morskiej” – uważa włoski analityk wojskowy Thomas Teiner.

„Istnieje ogromna różnica między początkiem ofensywy, a rozpoczęciem głównego ataku w takiej operacji. Ofensywa na pewno się zaczęła, ale nie sądzę, by to był jej główny atak. Gdy zobaczymy duże, pancerne formacje dołączające do uderzenia, wtedy będziemy wiedzieli, że on się zaczął” – wyjaśnia gen. Hodges w analizie napisanej dla Center for European Policy Analysis.