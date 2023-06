- Dzięki Rambo możemy uwrażliwić te dzieci i pokazać im, że tak, (pies) jest inny, ale może robić to samo, co inne psy - wyjaśniła.



Odłamek pocisku uszkodził czaszkę Rambo, szczękę i poważnie okaleczył prawe ucho psa.



Po pierwszej operacji pies został przetransportowany do schroniska na zachodniej Ukrainie. Stamtąd zabrała go Violetta Kovacs, szefowa węgierskiej organizacji zajmującej się ratowaniem owczarków niemieckich. Z Ukrainy pies trafił do ośrodka rehabilitacyjnego w pobliżu Budapesztu.

Rambo - "przyjazny pies ocalony cudem"

Na Węgrzech Rambo przeszedł kolejną operację ponieważ "niektóre zęby wywoływały u niego ogromny ból, co wymagało pilnej interwencji".



Rambo spędził osiem miesięcy w ośrodku rehabilitacyjnym na Węgrzech. W ośrodku dokonano rekonstrukcji jego szczęki, amputowano mu prawe ucho i usunięto kilka zębów. Następnie przeszedł szkolenie, w czasie którego uczył się interakcji z innymi psami. Od razu zauważono też, że chętnie spędza czas z dziećmi.



Owczarek został adoptowany przez Gyulę Desko, policjanta z budapesztańskiej policji. Desko kontynuował szkolenie psa w domu nazywając go "bardzo przyjaznym psem", którego ocalenie po odniesionych ranach można określić mianem "cudu".