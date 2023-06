Duda, Macron i Scholz omawiali gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. „Ukraina czeka na wyraźny sygnał”

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 474 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zarzuca Rosjanom ostrzeliwanie zalanych terenów nad Dnieprem, z których Ukraińcy prowadzą ewakuację ludności cywilnej.

Niemcy, Francja i Polska rozmawiają o długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek wieczorem w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.



- Ukraina czeka na wyraźny sygnał w sprawie jasnej perspektywy jej członkostwa w NATO - zaapelował przed wspólnymi obradami Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że takie jest oczekiwanie ukraińskiego rządu i żołnierzy broniących tego zaatakowanego przez Rosję kraju. Wyraził też nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO w Wilnie przyniesie „światełko w tunelu”, za którym tęskni Ukraina.

Wsparcie dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec wskazał, że główne wysiłki są obecnie skierowane na wspieranie Ukrainy w jej walce obronnej przeciwko Rosji, - Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, jesteśmy na to przygotowani - zapewnił szef niemieckiego rządu. Niemniej jednak, jak podkreślił, nasilona debata na temat gwarancji bezpieczeństwa ma sens. - Będziemy nadal robić to bardzo intensywnie i zakończymy, gdy pojawi się wspólny wynik rozmów. Ale jedno jest pewne: potrzebujemy czegoś takiego i potrzebujemy tego w bardzo konkretnej formie - powiedział.

Także prezydent Francji Emmanuel Macron był bardziej powściągliwy niż Andrzej Duda. Powiedział, że należy rozmawiać o „wsparciu NATO dla Ukrainy, aby dać jej wszystkie perspektywy, do których ma ona prawo”. Ponadto wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO „pozwoli wytyczyć ścieżkę i opracować jasną wizję dla przyszłości zbiorowego bezpieczeństwa”.