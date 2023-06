Emmanuel Macron zaprasza Polskę na salony. Po wyborach

Polska nie wcieli się w rolę w Unii, jaką wymyślił dla niej Macron z obecną władzą

Macron już latem ubiegłego roku pojechał więc z Scholzem i ówczesnym premierem Włoch Mario Draghim do Kijowa, aby ogłosić, że Ukraina jest oficjalnym kandydatem do członkostwa w UE. Zniósł też weto do rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Albanią i Macedonią Północną. W Bratysławie pod koniec maja zapowiedział, że poszerzenie Unii powinno nastąpić „tak szybko, jak to możliwe”, i parafrazując słynną deklarację Jacques’a Chiraca w okresie wojny w Iraku („nowe kraje członkowskie straciły dobrą okazję, aby się zamknąć”), przyznał, że „Francja przegapiła dobrą okazję do słuchania Europy Środkowej”.

Jednak Polska nie wcieli się w rolę w Unii, jaką wymyślił dla niej Macron z obecną władzą. Mateusz Morawiecki przedstawił w marcu w Heidelbergu zupełnie inną wizję Wspólnoty niż ta, którą forsuje zarówno Macron, jak i Scholz. To pomysł ograniczenia kompetencji Brukseli, luźny związek suwerennych państw. Tymczasem na Sorbonie w 2017 r. Francuz kreślił plan powołania desygnowanego w wyborach powszechnych prezydenta Europy oraz prawdziwego budżetu Wspólnoty. Z kolei Olaf Scholz w Pradze latem zeszłego roku opowiadał się za zniesieniem weta przy podejmowaniu decyzji w sprawach zagranicznych przez Radę UE. Od tego uzależniał poszerzenie Unii.

Zarówno w Paryżu, jak i Berlinie uważa się więc, że aby Unia z sześcioma państwami bałkańskimi oraz Ukrainą i Mołdawią mogła funkcjonować, trzeba przyznać więcej władzy unijnej centrali. Tak różne kraje, jak Szwecja i Albania czy Irlandia i Mołdawia, musi też łączyć bezwzględne przywiązanie do demokracji i rządów prawa. Inaczej cały układ szybko się rozsypie. Wreszcie w razie powrotu do Białego Domu Donalda Trumpa ta nowa, wielka Unia musi przynajmniej w jakimś stopniu sama się bronić przed rosyjskim imperializmem. Dla żadnego z tych wszystkich punktów nie ma dziś zrozumienia w Warszawie.