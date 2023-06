Polska wielokrotnie opowiadała się za udzieleniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Warszawa popiera też starania Kijowa o członkostwo w NATO.



W NATO panuje zgoda co do tego, że pogrążona w wojnie Ukraina nie może zostać członkiem NATO dopóki trwa jej wojna z Rosją. Jednocześnie państwa Sojuszu są podzielone co do tego, jak zareagować na żądania Ukrainy, by nakreślić jej jasną perspektywę w kwestii jej ewentualnej akcesji do Sojuszu.

Czy państwa NATO zdołają wysłać "silny sygnał Rosji"?

Francuski dyplomata, cytowany przez "Politico" mówi, że członkowie NATO muszą wysłać Rosji mocny sygnał w czasie, gdy Ukraina rozpoczyna kontrofensywę (działania ofensywne miały rozpocząć się 4 czerwca).



- Jeśli nie znajdziemy rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkich, jest ryzyko, że nie wystąpimy z jednym stanowiskiem, a to byłby oczywiście najwspanialszy dar dla Rosji - stwierdził dyplomata, który prosił o zachowanie anonimowości.



Duda, Macron i Scholz mają omówić też inne tematy, takie jak kwestie europejskiej obronności.