Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 474 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zarzuca Rosjanom ostrzeliwanie zalanych terenów nad Dnieprem, z których Ukraińcy prowadzą ewakuację ludności cywilnej.

Jakub Janovsky z grupy Oryx podaje, powołując się na analizę dostępnych w domenie publicznej nagrań i zdjęć, że na Ukrainie zniszczono, uszkodzono lub porzucono 16 amerykańskich wozów bojowych bradley, co stanowi niemal 15 proc. ze 109 wozów tego typu, które USA przekazały Ukrainie.

Wojna Rosji z Ukrainą: Ile sztuk sprzętu wojskowego stracili Rosjanie, a ile Ukraińcy

Grupa Oryx zbiera dane na temat strat w sprzęcie obu stron wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku.



Bojowe wozy piechoty bradley mogą transportować do 10 żołnierzy - są wykorzystywane zarówno do szybkiego przerzutu piechoty na pole walki, jak i do udzielenia wsparcia ogniowego nacierającej piechocie.



Pod koniec stycznia, gdy na Ukrainę dotarła pierwsza partia bradleyów (ponad 60 wozów), ppłk Rebecca D'Angelo, kierująca 841. Batalionem Transportowym amerykańskiej armii mówiła, że będą one stanowić ważne wsparcie dla działań ofensywnych Kijowa.