Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 474 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zarzuca Rosjanom ostrzeliwanie zalanych terenów nad Dnieprem, z których Ukraińcy prowadzą ewakuację ludności cywilnej.

Płk Czerwaty mówił o tym na antenie ukraińskiej telewizji.

Wcześniej pojawiły się informacje, że ukraińska armia miała 10 i 11 czerwca wyzwolić kilka miejscowości: Błahodatne, Makariwkę, Nieskuczne, Storożewie i Nowodariwkę. 12 czerwca wyzwolona miała zostać wieś Storożewe w obwodzie donieckim.



- Pozycyjne walki trwają (w rejonie bachmuckim). Wróg próbuje również - bezskutecznie - kontratakować. W ciągu doby doszło do trzech potyczek na tym kierunku, wróg ostrzelał nasze pozycje 249 razy, różnymi rodzajami artylerii i przeprowadził dwa naloty. My, z kolei, kontynuujemy kontratak, tam gdzie są szanse i na flankach przesunęliśmy się od 250 do 700 metrów, nacierając na wroga - powiedział płk Czerewaty.