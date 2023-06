Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 474 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zarzuca Rosjanom ostrzeliwanie zalanych terenów nad Dnieprem, z których Ukraińcy prowadzą ewakuację ludności cywilnej.

Girkin ocenia, że ukraińska ofensywa jest prowadzona "na wszystkich wybranych kierunkach".

Kontrofensywa Ukrainy: Ataki na kierunku bachmuckim mają odwrócić uwagę

"Na kierunku bachmuckim (pomocnicze - odwracające uwagę uderzenie) wróg powoli "wyszarpuje" pozycje na północ i północny-zachód od miasta. Taktyczne potyczki trwają niemal non stop. Najwyraźniej celem jest zmuszenie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do zużywania dodatkowej amunicji w tym rejonie. Plus, dodatkowo, niektóre wyniki podnoszą ducha żołnierzy i populacji, co nie zaszkodzi. Jak dotąd osiągnięcia są bardzo ograniczone" - ocenia Girkin.

Ukraiński resort obrony regularnie informuje o postępach w rejonie Bachmutu, gdzie Ukraińcy mają przesuwać front codziennie o kilkaset metrów.



"Na froncie donieckim" - pisze Girkin - "bitwy o lokalnym znaczeniu". "Wróg przegrupowuje się na tyłach. Jest dość prawdopodobne, że zostanie tu przeprowadzona lokalna ofensywa, aby odzyskać pozycje w rejonie Wodiane-Opytnoje i, jeśli to się powiedzie, wdarcie się bezpośrednio do Doniecka" - ocenia.