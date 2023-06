Szef MSZ Szwecji: Wojna aż do odzyskania Krymu przez Ukrainę

Warunki Turcji nie stawiają Szwecji przed dylematem, czy warto zdradzić wartości wolności i demokracji dla NATO?

Członkostwo w NATO nie może w żadnym wypadku stawiać nas przed takim dylematem. Wystarczy, że się rozejrzymy wokół nas. Norwegia i Dania, kraje założycielskie NATO, od dziesięcioleci są adwokatami wolności i demokracji. I my też nimi będziemy. NATO to przecież sojusz demokracji. Na szczycie w Madrycie w ub. roku Turcja podpisała memorandum z nami i Finlandią. To był warunek, abyśmy zostali zaproszeni do NATO. Ten dokument wyznacza też drogę do pełnego członkostwa naszego kraju w sojuszu. A tam nie ma niczego sprzecznego ze szwedzką konstytucją, ze szwedzkim prawem. Wypełnimy wszystko, do czego się zobowiązaliśmy, ale nic ponad to, co jest w tym memorandum. To jasne. Rozmawiałem o tym w minionym tygodniu z nowym ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem. To była bardzo konstruktywna wymiana zdań. Gdy zaś idzie o Węgry, tak minister spraw zagranicznych, jak i delegacja parlamentarna, która przyjechała do Szwecji, zapewniali, że z zadowoleniem witają akcesję Szwecji do NATO i rozumieją, że przez to bezpieczeństwo sojuszu zostanie wzmocnione. Chcę też podkreślić, że na szczycie w Madrycie nie podjęliśmy żadnych zobowiązań wobec Węgier. Węgry, inaczej niż Turcja, zgodziły się, abyśmy przystąpili do NATO bez żadnych dodatkowych warunków. Węgierski parlament powinien więc rozpocząć proces ratyfikacyjny. To jasne przesłanie od rządu Szwecji.

W Wilnie wystarczy, że NATO powtórzy formułę ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że „Ukraina stanie się członkiem sojuszu”, czy jednak powinny paść bardziej konkretne zobowiązania, kalendarz czy nawet plan działania na rzecz członkostwa (MAP)?

Szwecja zdecydowanie wspiera politykę otwartych drzwi NATO. To dzięki niej zostaliśmy zaproszeni do sojuszu. Na tej drodze powinna także posuwać się Ukraina. Trwają rozmowy, aby podnieść znaczenie jej formalnych relacji z paktem poprzez powołanie rady Ukraina–NATO. Skoro jednak nie należymy jeszcze do sojuszu, musimy zachować ostrożność w wypowiadaniu się w tej sprawie.

Prezydent Zełenski podkreśla, że ta wojna nie może się zakończyć, aż Ukraina nie odzyska wszystkich ziem zajętych przez Rosję, w tym Krymu. Zgadza się pan z tym?