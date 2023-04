04:55 W morze wyszły trzy korwety rosyjskiej Floty Pacyfiku

Na wodach Morza Japońskiego (Wschodniego) załogi korwet będą ćwiczyć obronę przed atakami z powietrza i atakami okrętów podwodnych, a także namierzanie i niszczenie wrogiego okrętu podwodnego.



04:28 Zełenski: Nie będzie ruin na Ukrainie. To nasz cel

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że celem jego kraju jest, aby "nie było ruin na Ukrainie". - Nie będzie ruin na Ukrainie. To jest nasz cel. I to będzie dość konkretny dowód na całkowitą porażkę państwa terrorystycznego - przekonywał ukraiński prezydent. Zełenski dodał, że aktywa "rosyjskich urzędników, oligarchów, którzy wzbogacili się, gdy ich państwo stało się terrorystyczne", powinny zostać wykorzystane do zrekompensowania strat tym, którym "Rosja przyniosła ból i cierpienie". - Rosyjskie aktywa muszą być wykorzystane na odbudowę po agresji. Ta wojna powinna być najbardziej kosztowna właśnie dla agresora. Zrobimy wszystko, by tak było - podkreślił Zełenski.



04:26 Media: Kraje G7 mogą wprowadzić sankcje na diamenty wydobywane w Rosji

"Economic Times" pisze, że na najbliższym szczycie G7, który odbędzie się 19-21 maja w Japonii, członkowie grupy mogą zdecydować się na nałożenie sankcji na diamenty wydobywane przez rosyjską spółkę Alrosa.



04:20 Ukraina zmienia miejsce do którego ewakuowane będą osoby z obwodu donieckiego

Dotychczas pociąg ewakuujący mieszkańców ogarniętego walkami obwodu donieckiego odjeżdżał z Pokrowska do obwodu czerkaskiego. Od 18 kwietnia pociąg ten będzie kursował między Pokrowskiem a Berdyczowem (obwód żytomierski). Pociąg odjeżdża z Pokrowska o 14:15, co cztery dni. Władze Ukrainy zapewnią darmowe schronienie uciekinierom z obwodu donieckiego w obwodzie żytomierskim.



04:17 Ambasador Rosji w USA: Waszyngton nadal nie zgodził się na przylot samolotu z Siergiejem Ławrowem

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że USA nadal nie wydały zgody na przylot samolotu z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem, który miał brać udział m.in. w posiedzeniach RB ONZ, której Rosja w kwietniu przewodzi. USA nie wydały też wiz osobom, które miały towarzyszyć Ławrowowi.



