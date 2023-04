Były żołnierz grupy Wagnera rozpoznał osoby, które ścięły ukraińskiego jeńca

Głos słyszany na początku nagrania wskazuje, że ofiara mogła jeszcze żyć, gdy rozpoczęła się rzekoma egzekucja.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie domniemanej egzekucji.

- Znajdziemy te potwory. Jeśli będzie trzeba, dopadniemy ich gdziekolwiek są: spod ziemi lub z innego świata. Ale na pewno zostaną ukarani za to, co zrobili - powiedział szef SBU Wasyl Maliuk.

- To jest nagranie o Rosji takiej, jaka jest... o Rosji, która próbuje uczynić z tego nową normę, taki zwyczaj niszczenia życia - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. - To nie jest (odosobniony) wypadek czy epizod. To się zdarzało już wcześniej. To się zdarzyło w Buczy. (To się zdarzyło) tysiąc razy - dodał.