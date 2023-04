Gen. Skrzypczak: Ukraińcy powinni dążyć do bitwy spotkaniowej w Donbasie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 414 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by aktywa rosyjskich urzędników i oligarchów przeznaczyć na odbudowę Ukrainy.

W rozmowie z Radiem Wnet gen. Skrzypczak ocenił, że Ukraińcy nie są jeszcze gotowi do kontrofensywy przeciwko Rosji, ponieważ pomoc z Zachodu „nadal płynie, ale nie płynęła tak, jak chcielibyśmy wszyscy, żeby płynęła wartkim strumieniem, tylko bardzo wolno”. - Ten sprzęt nadal na Ukrainę (dopiero) dociera, co Ukraińcom bardzo opóźnia proces przygotowania wojsk do wykonania tej operacji zaczepnej. Wydaje mi się, że Ukraińcy potrzebują jeszcze około miesiąca, półtora do dwóch, żeby siły do kontrofensywy mogli przygotować w stopniu wystarczającym - tłumaczył.

- Ich uwaga powinna skupiona na profesjonalnym przygotowaniu oddziałów do wielkiego zadania, jakie ich czeka. A to jest naprawdę wielkie wyzwanie, bo Ukraińcy na kierunku, gdzie chcą tę kontrofensywę przeprowadzić, muszą mieć przewagę nad Rosjanami. A Rosjanie się do tej kontrofensywy też przygotowują obronnie. Przygotowują pozycje obronne, które na pewno będą musieli Ukraińcy w przypadku kontrofensywy pokonać. Moim zdaniem kontrofensywa nie będzie miała miejsca wcześniej, jak na przełomie maja i czerwca, może w czerwcu - stwierdził były dowódca Wojsk Lądowych.

Pytany o to, jaki kierunek wybiorą do uderzenia obrońcy Ukrainy, generał zwrócił uwagę, że „Rosjanie, przewidując tę kontrofensywę ukraińską od grudnia ubiegłego roku, przygotowują pozycje obronne na północy, za rzekami Oskoł i Krasna (dopływy Dońca - red.), oraz na południu, na Zaporożu, w kierunku na Krym”. - Oni przewidują, że te dwa kierunki mogą być kierunkami uderzenia ukraińskiego, szczególnie kierunek południowy, który wyprowadzić mógłby wojska ukraińskie na Krym. Oni przygotowują broń. Oni w tej chwili, z tego, co ja wiem, zaminowali ok. pół miliona hektarów terenów. Przygotowują kilka pozycji głównych obrony, pozycji pośrednich na kierunku zaporoskim. Także jeżeli Ukraińcy będą chcieli tam uderzać, muszą być przygotowani na mocną obronę rosyjską, która naprawdę może mocno pokiereszować i zmienić plany Ukraińców - wyjaśniał emerytowany wojskowy.