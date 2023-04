06:06 Kryzys zbożowy pokazał, że na polu produkcji rolnej Polska nie jest w stanie konkurować z Ukrainą

Eksperci przekonują jednak, że - mimo tego - zarobić nadal możemy. Wymaga to jednak pomysłu oraz inwestycji w infrastrukturę – koleje, porty i centra przeładunkowe.

05:41 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o strąceniu dwóch rosyjskich dronów w ciągu doby

Ukraińskie lotnictwo we wtorek przeprowadziło 13 uderzeń na zgrupowania rosyjskich wojsk i sprzętu. Ponadto w ciągu doby nad Ukrainą strącono dwa bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10 - wynika z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria ostrzelały pięć zgrupowań rosyjskich, a także dwie stacje walki radioelektronicznej.



05:20 Na Ukrainie ma działać ok. 50 żołnierzy sił specjalnych Wielkiej Brytanii

Tak wynika z datowanego na 23 marca dokumentu, który został upubliczniony w ramach wycieku niejawnych dokumentów amerykańskich.

04:59 Prigożyn twierdzi, że Rosjanie kontrolują centrum administracyjne Bachmutu

Jewgienij Prigożyn w nagraniu umieszczonym w sieci przez jednego z rosyjskich blogerów wojskowych, przekonuje, że "ponad 80 proc. Bachmutu jest obecnie pod kontrolą Rosjan".

04:29 Zełenski: To nie czas, by spocząć na laurach

- Zdołaliśmy wspólnie dokonać wiele z naszymi partnerami, by chronić ludzi, Ukrainę i całą Europę. Ale to nie znaczy, że przyszedł czas, by spocząć na laurach. Droga jest przed nami. Ruch jest przed nami. Coś, co wymaga nie mniej jedności od nas niż wcześniej. Nie mniej skupienia niż wcześniej - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski podkreślał, że w walce, która jeszcze czeka Ukrainę, musi brać udział "każdy mieszkaniec Ukrainy i każdy na świecie, kto ceni wolność i międzynarodowy ład oparty na prawie". - Nie jest mądrze pasywnie liczyć, że ktoś inny przyniesie zwycięstwo, ktoś, kto jest teraz w okopach, kto bierze udział w szturmach. To wspólne zadanie. Zwycięstwo odnoszą wszyscy. Ci, którzy o nie walczą i ci, którzy dają broń. Ci, którzy zmniejszają możliwości państwa terrorystycznego i ci, którzy zwiększają możliwości Ukrainy - mówił ukraiński prezydent.



04:28 We wtorek wieczorem Rosjanie ostrzelali Oczaków z wyrzutni rakiet

O ostrzale informuje Serhij Szajchiet, komendant policji obwodu mikołajowskiego.



04:24 Rosja poinformowała o próbie rakietowej z użyciem pocisku międzykontynentalnego

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało, że na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim przeprowadzono próbę rakietową z użyciem pocisku międzykontynentalnego. Pocisk, uzbrojony w głowicę ćwiczebną, trafił w pozorowany cel w Kazachstanie.



04:21 Kanada nałożyła sankcje na dziewięć białoruskich banków

Jak informuje kanadyjski rząd sankcje zostały nałożone m.in. na Narodowy Bank Białorusi, a także na największe państwowe i prywatne banki działające w tym kraju - m.in. Belarusbank i Belgazprombank. Jako uzasadnienie sankcji podano fakt, że "działania Republiki Białorusi stanowią poważne naruszenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, co może prowadzić do poważnego kryzysu międzynarodowego".



04:18 Rosja na forum ONZ przedstawi raport ws. środków mających na celu eliminację dyskryminacji rasowej

Rosja ma przedstawić swój raport 12-13 kwietnia w czasie 109. sesji Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej, która rozpoczęła się 11 kwietnia w Genewie. Oprócz Rosji swoje raporty przedstawią Niger, Argentyna, Portugalia, Filipiny i Tadżykistan. Sesja komisji potrwa do 28 kwietnia - czytamy na stronie ONZ.



