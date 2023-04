Prorosyjskie nastroje w Austrii są żywe

Neutralność Austrii wyklucza dostawy do Ukrainy sprzętu bojowego. Jednak na ukraińskim froncie znajdują się samobieżne haubice austriackiej produkcji M-109 A5Ö o zasięgu 30 km. Jest to austriacka wersja amerykańskiego modelu i była na uzbrojeniu armii łotewskiej, skąd dotarła do Ukrainy. To między innymi z tego powodu Kijów raz po raz dziękuje Austrii za wsparcie.

Z drugiej strony austriacki biznes nie ma zamiaru zrywać kontaktów z Rosją. Jak wynika z ocen Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej, dwie trzecie austriackich firm działających w Rosji ma zamiar tam pozostać. Taki zamiar deklaruje niecałe 40 proc. wszystkich zagranicznych firm w Rosji. Wzrósł w ostatnim czasie import rosyjskiego gazu z 71 proc. w grudniu do 80 proc. w lutym tego roku.

Specjalne relacje łączą także z Rosją Raiffeisenbank International (RBI). Dzięki transakcjom z partnerami rosyjskimi bank ten osiągnął w roku ubiegłym rekordowy zysk 2 miliardów euro. Transakcjami banku zainteresowały się Europejski Bank Centralny oraz OFAC, amerykańska instytucja monitorująca przestrzeganie sankcji.