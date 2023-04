Źródło wycieku dokumentów, uważanego za najpoważniejszy tego typu incydent w XXI wieku, pozostaje nieznane.

Reuters opisuje obecnie dokument zatytułowany "Europa|Reakcja na trwający konflikt Rosji z Ukrainą", w którym - w formie listy - wskazano w jaki sposób 38 europejskich rządów zareagowało na prośby Ukrainy w zakresie pomocy wojskowej.

Dokument ma klauzulę NOFORN, co oznacza, że nie wolno go przekazywać zagranicznym służbom wywiadowczym czy siłom zbrojnym innych państw

Z dokumentu wynika, że Serbia nie zgodziła się na szkolenie ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium, ale zobowiązała się do wysłania broni Ukrainie, albo nawet już to zrobiła. Dokument głosi, że Serbia "ma polityczną wolę i możliwości wojskowe", by "dostarczyć broń Ukrainie w przyszłości".



Dokument ma klauzulę tajne oraz klauzulę NOFORN, co oznacza, że nie wolno go przekazywać zagranicznym służbom wywiadowczym czy siłom zbrojnym innych państw. Datowany jest na 2 marca i widać na nim pieczęć Połączonego Kolegium Szefów Sztabów.



Prezydent Serbii, Aleksandar Vucić i ukraińska ambasada nie zareagowały na opublikowanie dokumentu.