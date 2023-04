Think tank: Rosjanie kontrolują w Bachmucie obszar wielkości lotniska w Chicago

Think tank odnotowuje też wtorkową wypowiedź Jewgienija Prigożyna, który stwierdził, że Rosjanie kontrolują ponad 80 proc. Bachmutu.

30,68 km2 Taką powierzchnię kontrolują Rosjanie w Bachmucie

W ocenie ISW Rosjanie zajęli w Bachmucie ok. 30,68 km2, co - jak pisze think tank - jest równe powierzchni lotniska Chicago-O'Hare i stanowi 76,5 proc. powierzchni całego Bachmutu.

Gdyby brać za dobrą monetę wszystkie informacje przekazywane przez Rosjan, teren kontrolowany przez nich w Bachmucie to 34,5 km2, a więc 86,1 proc. Bachmutu - czytamy w analizie ISW. Think tank zaznacza jednak, że w tych wyliczeniach brane są pod uwagę również te części miasta, co do których pojawiają się sprzeczne doniesienia na temat tego, kto je kontroluje.