05:28 Korea Płd.: Wyciek dokumentów USA nie ma wpływu na sojusz Seulu z Waszyngtonem

Informacje zawarte w ujawnionym dokumencie USA, dotyczącym Korei Południowej, wydają się być oparte częściowo na danych wywiadowczych, co wskazywałoby, iż Amerykanie szpiegują swojego sojusznika.

Czytaj więcej Dyplomacja Korea Płd. komentuje wyciek dokumentów USA: Nie są prawdziwe Informacje zawarte w amerykańskich, niejawnych dokumentach, które rzekomo miały wyciec, dotyczące dyskusji między przedstawicielami władz Korei Południowej, są nieprawdziwe - oświadczył zastępca doradcy prezydenta Korei Płd. ds. bezpieczeństwa narodowego, Kim Tae hyo.

05:07 Kijów ma zmieniać plany dotyczące kontrofensywy w związku z wyciekiem tajnych dokumentów USA

Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak stwierdził, że "strategiczne plany Kijowa pozostają niezmienione", ale "konkretna taktyka zawsze może ulec zmianie".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Walki o Bachmut: Rosjanie sięgają po taktykę znaną z Syrii Nie ustają rosyjskie ataki na miasta położone w obwodzie donieckim - Bachmut i Awdijiwkę - relacjonuje Reuters. Kijów twierdzi, że w walkach w Donbasie Rosjanie sięgają po taktykę znaną z walk w Syrii.

04:34 Zełenski: Wszystko co wzmacnia Ukrainę, chroni każdego na świecie

- Wszystko, co wzmacnia Ukrainę, jej obronę przeciw rosyjskiemu terrorowi, wszystko, co daje naszym żołnierzom więcej możliwości aktywnego działania - chroni wszystkich w krajach partnerskich, wszystkich w Europie, wszystkich na świecie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Słowo "porażka" powinno iść w parze ze słowem "agresor", a tylko ukraińskie zwycięstwo to zapewni - dodał.



04:29 Od początku wojny ukraińska policja wszczęła 71 015 postępowań w związku ze zbrodniami wojennymi

Informacje takie przekazuje służba prasowa ukraińskiej policji. Z 71 015 wszczętych postępowań 58 891 związanych jest z naruszeniem artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy (naruszenie praw prowadzenia wojny), 9 193 - naruszenia artykułu 110 Kodeksu karnego (godzenie w integralność terytorialną i nienaruszalność granic Ukrainy), 2 689 - kolaboracji z wrogiem, 145 - zdrady stanu, a 37 - sabotażu.



04:25 Departament Stanu USA uznał dziennikarza, Evana Gershkovicha, za osobę "nielegalnie przetrzymywaną w Rosji"

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA, Vedanth Patel, w wydanym oświadczeniu poinformował, że dziennikarzowi "The Wall Street Journal", Evanowi Gershkovichowi, przyznano status osoby nielegalnie przetrzymywanej w Rosji. Już wcześniej Antony Blinken, sekretarz stanu USA, mówił, że osobiście uważa Gershkovicha za osobę nielegalnie przetrzymywaną w Rosji, obecnie zostało to formalnie potwierdzone. Strona rosyjska twierdzi, że Gershkovich, oskarżony o szpiegostwo, został w Jekaterynburgu przyłapany na gorącym uczynku. Grozi mu do 20 lat więzienia.



04:20 Beniamin Netanjahu: Nie ma decyzji o dostawach broni z Izraela na Ukrainę

Izraelski rząd nie podjął decyzji ws. dostaw broni na Ukrainę - oświadczył premier Izraela, Beniamin Netanjahu, komentując doniesienia mediów na temat możliwości rozpoczęcia takich dostaw. Doniesienia były oparte na tajnych dokumentach, które miały wyciec z Pentagonu. Jednocześnie premier Izraela zadeklarował, że "zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc w zakończeniu konfliktu" na Ukrainie.