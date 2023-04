Geopolityczna wizyta Morawieckiego w USA

O Ukrainie i gospodarce premier ma też rozmawiać w trakcie spotkań dotyczących perspektyw ekonomicznych. Morawiecki będzie jednym z mówców w trakcie wiosennego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, które zaczyna się w tym tygodniu w stolicy USA. Wizyta ma też służyć promocji polskiej gospodarki i inwestycji USA w Polsce oraz inwestowania w polski dług.

– Morawiecki ma w planach spotkania z przedstawicielami elit ekonomicznych w Waszyngtonie, by pokazywać, jaką rolę może pełnić polska gospodarka m.in. po zakończeniu wojny – słyszymy z okolic rządu.

Trzeci cel podróży dotyczy spraw militarnych. Morawiecki ma rozmawiać z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego USA m.in. o szybszych dostawach uzbrojenia, w tym samolotów F-35 oraz czołgów Abrams.

Wątpliwości opozycji

O wizytę premiera Morawieckiego i oczekiwania przed nią pytamy też przedstawicieli opozycji. – Co do odbudowy Ukrainy, to trzeba mieć do tego poważne zdolności organizacyjne, techniczne, logistyczne i koordynacyjne. Historia zboża ukraińskiego w Polsce pokazuje, że Polska nie jest w stanie sprawnie koordynować działań resortów. Opowieść o rekonstrukcji Ukrainy przez Polskę i polskie firmy stoi więc pod znakiem zapytania – podkreśla Paweł Zalewski z Polski 2050.

– Sprawa Chin jest fundamentalna, ale pytanie o realne możliwości Polski w tym zakresie. I wpływ na politykę np. Francji czy Niemiec wobec Chin, w tym przede wszystkim na forum UE. Tu trzeba wiarygodności w samej Unii, a Polska za rządów PiS tej wiarygodności nie ma. A to właśnie jest moim zdaniem kluczowe dla relacji z USA w tym kontekście – dodaje Zalewski w rozmowie z nami.

O wizycie rozmawiamy też z Tomaszem Siemoniakiem, wiceszefem PO. – Sądzę, że przede wszystkim byłoby dobrze, żeby premier Morawiecki wykorzystał wizytę do dopilnowania interesów polskiego przemysłu obronnego przy wielkich kontraktach zbrojeniowych z firmami z USA – mówi nam Siemoniak. – Premier powinien też wrócić np. z konkretami dotyczącymi finansowania energetyki atomowej. I powinien rozmawiać na szczeblu prezydenta USA – dodaje Siemoniak.